Il 13 novembre la scadenza del bando per il sostegno di progetti di rilevanza locale

Terzo settore

CATANZARO Scade il 13 novembre alle ore 13 l’avviso per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni del terzo settore, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore.

I progetti saranno finanziati sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell’atto di indirizzo del Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. n.141 del 02.08.2022 e dell’Accordo di Programma stipulato tra lo stesso Ministero e la Regione Calabria in data 26.10.2022.

L’importo complessivo previsto è pari a 1.740.466,00 euro, di cui 809.664,76 euro sono le risorse attribuibili alle ODV e APS, e 930.801,24 euro alle Fondazioni del Terzo settore.

I progetti, di durata non inferiore a 10 mesi e non superiore a 12 mesi, devono riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento – fino ad un massimo di tre –elencate nel bando ed indicate nell’atto di indirizzo del Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. n.141 del 02.08.2022.

Per tutte le informazioni necessarie, ma anche per ottenere supporto e accompagnamento per la partecipazione al bando, che avviene utilizzando la piattaforma telematica della Regione Calabria, è possibile rivolgersi alle sedi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia del CSV “Calabria Centro”, dal lunedì al venerdì (9.30/12.30 –16.00/17.30) ai seguenti recapiti:

– Catanzaro, viale De Filippis n. 68– tel. 0961.794607 – cell. 393 8828407

– Crotone: via Roma 177 – tel. 0962-26443 – n. verde per cellulari 800 129 757

– Vibo Valentia: via Angelo Savelli 2 – tel. 0963.41471

oppure scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@csvcalabriacentro.it.

Cosa finanzia il bando?

Iniziative e progetti, di durata non inferiore a 10 mesi e non superiore a 12 mesi, devono riguardare una o più delle aree prioritarie di intervento – fino ad un massimo di tre – indicate nell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali:

1. Porre fine ad ogni forma di povertà;

2. Promuovere un’agricoltura sostenibile;

3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per tutti;

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie;

7. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;

8. Ridurre le ineguaglianze;

9. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

10. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

11. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

La durata delle proposte progettuali, compreso il completamento della fase di rendicontazione, dovrà essere non inferiore a 10 mesi e non superiore a 12 mesi.

Chi può partecipare?

Le Organizzazioni di volontariato, le Fondazioni e le Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che abbiano sede legale ovvero almeno una sede operativa nella Regione Calabria.

Ogni soggetto – sia in forma singola che in qualità di capofila e/o partner di un raggruppamento – può partecipare a uno e un solo partenariato, costituito da massimo 3 partner, oltre il capofila.

Sono esclusi coloro che hanno in corso progetti finanziati, o in corso di finanziamento, con fondi della medesima tipologia.

A quanto ammonta il finanziamento?

Il costo complessivo dei progetti dovrà essere compreso tra 12.000 e 45.000 euro.

La quota massima di finanziamento richiedibile non potrà superare l’80% del costo totale. Per la restante quota parte (cofinanziamento), pari almeno al 20%, è riconosciuta quale spesa eleggibile il valore equivalente di lavoro volontario.

Per saperne di più?

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili alla pagina del bando.