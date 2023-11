Rende, il circolo Auser annuncia la fine della mobilitazione

l’accordo

RENDE Lo stato di mobilitazione del circolo Auser di Rende, iniziato nel mese di agosto, quando i Commissari del Comune di Rende hanno intimato di sgomberare i locali di Via Panagulis necessari alla scuola De Coubertin per l’attività didattica, si è concluso. «Di concerto con la scuola e con il Comune – fanno sapere in una nota – abbiamo dato la disponibilità ad ospitare una delle classi della scuola elementare Stancati al fine di evitare la turnazione pomeridiana. Nel frattempo, e non senza disagi, possiamo continuare le nostre attività nei restanti due locali di via Panagulis, in attesa che ci assegnino locali idonei, così ci è stato assicurato, attualmente in ristrutturazione». «Questa soluzione transitoria – concludono – consente ai bambini della scuola di esercitare il loro diritto all’istruzione ed a noi anziani il diritto all’ educazione permanente. L’occasione è utile per ribadire che tutti i diritti costituzionali hanno la stessa dignità. Per quello che ci riguarda abbiamo operato ricercando il dialogo con le autorità, collaborando alla ricerca di una soluzione perché ci riteniamo parte integrante della comunità educante». (redazione@corrierecal.it)