Telefonata fake, il comico russo: «Non penso che Meloni si sia accorta dello scherzo»

l’intervento

ROMA «Abbiamo parlato quasi mezz’ora e se il vostro premier ha tanto tempo per divertirsi in questo modo posso dire che ha tanto tempo da spendere. Poi voleva continuare a parlare. Abbiamo chiuso la conversazione, avevamo già ricevuto le risposte che volevamo sull’Ucraina e la gestione dei migranti in Europa. Io penso che non si sia accorta dello scherzo, mi dispiace ma è così». Così Lexus, il comico russo che ha fatto lo scherzo telefonico alla premier Giorgia Meloni, intervistato a Otto e Mezzo su La7, precisando che durante il quarto d’ora di telefonata che non è stato pubblicato Meloni «ha parlato di Africa» e che in futuro pubblicherà l’audio «senza problemi». Lexus ha poi spiegato che il duo comico esegue gli scherzi telefonici alle varie personalità politiche sotto suggerimento degli utenti che «leggono e scrivono sui nostri social. Ci sono tanti che scrivono dall’Italia e ci chiedono di chiamare Meloni».