Blitz antiterrorismo a Genova, bloccato un uomo di Al Qaeda

Le indagini

GENOVA È accusato di essere associato ad Al Qaeda l’uomo arrestato a Genova in un’operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova . Si tratta di un cittadino del Bangladesh, accusato di «partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo».

L’operazione è condotta dalla Digos di Genova e dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione. L’attività investigativa della Polizia di Stato, che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha avuto inizio a fine del 2021 a seguito di mirati approfondimenti investigativi nei confronti dell’indagato, residente nel capoluogo ligure, evidenziandosi per il suo attivismo in circuiti telematici di matrice jihadista riconducibili ad Al Qaeda.

Il prosieguo dell’indagine ha confermato ed aggravato l’iniziale quadro probatorio, potendosi riscontrare l’effettiva adesione dell’arrestato all’organizzazione terroristica pakistana denominata Tehrik-e Taliban Pakistsan (TTP) – associazione ad Al Qaeda e la sua disponibilità al combattimento ed al martirio.