San Giovanni in Fiore, la preoccupazione degli operai forestali per le loro prospettive future

la vertenza

SAN GIOVANNI IN FIORE Circa un centinaio di operai forestali ha partecipato in serata a un incontro organizzato in Abbazia florense dalla Uila di San Giovanni in Fiore e dalla segreteria provinciale cosentina del sindacato. I lavori, introdotti dal responsabile locale Uila, Andrea Urso, hanno consentito di sviluppare un dibattito sulle condizioni di lavoro dei forestali calabresi, si cui l’attenzione del sindacato è molto alta. I lavoratori presenti hanno espresso preoccupazione per le prospettive della forestazione e del destino di Calabria Verde dal punto di vista del suo profilo giuridico. I lavoratori hanno inoltre sollecitato il sindacato a rinnovare quanto prima il Contratto integrativo regionale, scaduto da ben 12 anni, e a vigilare sui meccanismi e sulle procedure che dovranno realizzare la riqualificazione del personale idraulico-forestale. In tal senso hanno segnalato non pochi casi di lavoratori che, pur svolgendo da tempo mansioni particolari e di responsabilità delicate, non hanno ancora il giusto riconoscimento economico. Nelle conclusioni, segretari provinciali, Antonio De Gregorio e Maria De Luca, hanno ribadito l’impegno della Uila a livello regionale, affinché gli obiettivi della piattaforma unitaria siano raggiunti in pieno, senza ignorare le varie difficoltà che ancora attanagliano la forestazione calabrese.