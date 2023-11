Dimensionamento scolastico, Registro (S)connesso: «Stiamo abbandonando i territori»

il tema

COSENZA Si tornerà a parlare di dimensionamento scolastico il prossimo 10 novembre alle 17.30 presso l’Aula magna dell’Istituto comprensivo “Via Roma Spirito Santo” scuola elementare “Plastina Pizzuti” di Cosenza. Un tema complesso che nelle ultime settimane, soprattutto in Calabria, ha provocato polemiche e aperto dibattiti piuttosto accesi non solo nei territori interessati dai piani di accorpamento o soppressione degli Istituti scolastici. Nella città dei bruzi si terrà una tavola rotonda sull’argomento, organizzata dal Semestrale di riflessione sul mondo della Scuola Registro (S)connesso che in queste settimane è tornato in libreria con il nuovo numero titolato “Formarsi”.

L’incontro sarà caratterizzato dalla riflessione a più voci tra soggetti impegnati nel mondo della scuola e delle istituzioni. Presenti sindacalisti, amministratori, dirigenti, insegnanti, genitori e studenti. Sarà un’occasione per fare il punto sulle proteste e sulle proposte anche in vista del pronunciamento della Corte Costituzionale previsto per il 21 novembre. «Stiamo perdendo di vista la Costituzione e il diritto all’istruzione – affermano i docenti della rivista nel presentare l’evento –. Stiamo abbandonando i territori, stiamo sgretolando la scuola pubblica, riflettiamoci insieme». (redazione@corrierecal.it)