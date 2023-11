Fiorello, un addetto alla sicurezza con la croce celtica

il caso

ROMA Nel clima di festa e di entusiasmo che ha accompagnato questa mattina il debutto della nuova stagione di Viva Rai2!, il morning show di Fiorello, scoppia il caso della croce celtica indossata al collo da uno degli uomini della sicurezza, un dettaglio che non è sfuggito a video e social e che ha spinto la Rai a intervenire, perché episodi del genere non si ripetano. L’addetto, un dipendente della società esterna che ha vinto l’appalto per garantire la sicurezza dell’area, è stato inquadrato da smartphone telecamere in particolare durante la chiacchierata tra Fiorello e alcuni cronisti a margine della prima puntata dello show, all’esterno del glass al Foro Italico, perché era posizionato accanto allo showman, evidentemente ignaro della situazione. Quando le immagini sono circolate, l’azienda ha ammonito la ditta esterna affinché episodi del genere non accadano mai più. (ANSA)