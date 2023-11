L’annuncio

ROMA «Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate». Così Papa Francesco a inizio udienza con i Rabbini europei.

Il Pontefice ha varie udienze previste in mattinata e nel pomeriggio, in Aula Paolo VI, incontrerà anche 7 mila bambini da 84 Paesi.

«Papa Francesco ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha tenuto il discorso. Per il resto le attivita’ del Papa proseguono regolarmente». Lo afferma all’Agi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Resta quindi confermato l’evento nell’Aula Paolo VI con i circa 7 mila bambini provenienti da 84 Paesi.