Pon Legalità, Piantedosi a Crotone

L’appuntamento

CROTONE Il il prossimo 17 novembre, alle 11, presso l’Auditorium dell’Istituto Pertini-Santoni di Crotone, si svolgerà l’evento annuale del Programma operativo nazionale (Pon) Legalità 2014-2020 dal titolo ‘Costruiamo Legalità. Risultati, sfide e contributi per il futuro’. All’evento, moderato da Daria Paoletti, sarà presente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’appuntamento, informa il Viminale, è la tappa conclusiva di un ciclo iniziato nel 2014 e punta ad approfondire il contributo fornito dal Pon Legalità alle politiche di coesione – finalizzate a rimuovere i divari tra i territori europei – in termini di strategia, progetti finanziati , risorse rese disponibili e, in particolare, impatto reale sul sistema economico e sociale di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.