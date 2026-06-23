Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

gli incastri

Il futuro di Forza Italia, l’avanzata di due governatori e il «fattore Marina»

L’analisi de l’Espresso sulla leadership in casa azzurra

Pubblicato il: 23/06/2026 – 16:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il futuro di Forza Italia, l’avanzata di due governatori e il «fattore Marina»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA Il futuro di Forza Italia si gioca in una fase di transizione delicata, con la questione legata alla leadership destinata a riaprirsi dopo le prossime elezioni politiche. Il dopo Antonio Tajani continua a tenere banco, due i possibili successori – segnala l’Espresso – i presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Alberto Cirio, entrambi vicesegretari del partito. Occhiuto è considerato da tempo uno dei profili più vicini all’area di riferimento della famiglia Berlusconi, mentre Cirio ha consolidato negli anni un rapporto più stabile con l’attuale segretario e viene visto come una figura più moderata e di mediazione. Ma la scelta del nuovo leader non sarebbe solo una questione di consenso. Le alleanze pesano. E in questo senso, si segnala l’avvicinamento tra il governatore della Calabria e il ministro Paolo Zangrillo, segretario regionale del partito in Piemonte e che vanta un rapporto personale consolidato con gli eredi del Cavaliere. Secondo l’Espresso, il vicepremier e attuale segretario degli azzurri, Antonio Tajani, «sarebbe dell’idea di non celebrare alcun congresso nazionale prima delle elezioni politiche. È evidente che lo scontro di vedute con la famiglia ne abbia logorato la leadership». Prove tecniche di resistenza, ma – si legge nell’articolo a firma Felice Florio – «il fattore Marina continua a essere silenziosamente decisivo». (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
alberto cirio
antonio tajani
Forza Italia
marian berlusconi
ROBERTO OCCHIUTO
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x