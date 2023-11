Tar sull’ospedale di Cosenza, Caruso: «La sentenza va letta nella parte motivazionale»

il commento

COSENZA Una sentenza attesa, giunta al termine di una battaglia prima verbale e poi legale tra il Comune di Cosenza e la Regione Calabria o se preferite tra la maggioranza che guida l’amministrazione di Palazzo dei Bruzi con in testa il sindaco Franz Caruso e il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, deciso ad ampliare la la lista dei possibili siti individuati per ospitare il nuovo ospedale di Cosenza. Ieri è arrivata la sentenza del Tar della Calabria (qui la notizia) che ha dato ragione al Comune bruzio sul «legittimo interesse».

Questa mattina, in occasione di una conferenza stampa indetta per presentare due progetti di riqualificazione dei quartieri “Serra Spiga” e “San Vito”, il primo cittadino della città dei bruzi ha commentato la decisione dei giudici amministrativi. «La sentenza non va letta solo nella parte dispositiva, la sentenza va letta nella parte motivazionale. E per quanto riguarda la motivazione c’è indubbiamente un riconoscimento alla tesi giusta sollevata dalla Comune di Cosenza circa l’interesse a vedere realizzato l’ospedale regionale Hub a Vaglio Lise», dice Caruso. Che aggiunge: «È stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per la mancanza dell’attualità dell’interesse proprio perché la il Tribunale amministrativo regionale ha valutato che nel nuovo studio di fattibilità disposto dalla Regione Calabria è inserito il sito di Vaglio Lise. Però nel momento in cui non dovesse risultare il prescelto per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, il Comune avrebbe interesse ad impugnare e far valere le ragioni proprie davanti al Tar Calabria». Secondo il sindaco: «è un riconoscimento della posizione giusta dell’amministrazione comunale. La sentenza accoglie la rimostranza che il Comune aveva fatto nei confronti del provvedimento regionale in merito anche ai tempi, al cronoprogramma concesso per la realizzazione di questo studio e anche soprattutto per la realizzazione dell’ospedale. Ed ha sollecitato la Regione a fare il tutto in tempi brevi». Sul modus operandi della Regione, Caruso sottolinea un altro passaggio della sentenza riferendosi «ad un interessamento da parte della Corte dei Conti». Infine, il primo cittadino annuncia la volontà di difendere a spada tratta la scelta approvata dalla maggioranza in Consiglio Comunale che ha individuato in Vaglio Lise, il sito idoneo ad ospitare la futura struttura ospedaliera. «E’ la scelta migliore, è al centro dei collegamenti viari, dei collegamenti ferroviari, risponde alle esigenze di tutela della salute, che è un bene primario di tutti i cittadini, non solo di chi vive a Cosenza». (f.b.)