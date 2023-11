SkyAlps annuncia le destinazioni estive: c’è anche Lamezia

Turismo

BOLZANO SkyAlps annuncia le destinazioni estive per il 2024: oltre ai collegamenti già avviati con successo l’anno precedente, la compagnia aerea italiana aggiunge la Grecia alla sua offerta e da giugno porterà i passeggeri direttamente da Bolzano a Corfù. I voli saranno operati ogni venerdì fino alla fine di settembre. I collegamenti con Olbia e Cagliari in Sardegna, Catania in Sicilia, Lamezia Terme in Calabria e Brindisi in Puglia inizieranno già a metà maggio 2024.

In alta stagione, le destinazioni popolari Cagliari e Brindisi saranno entrambe integrate da un volo aggiuntivo ogni settimana. Ci saranno anche voli per l’isola spagnola Ibiza e l’isola croata Brač. I turisti tedeschi potranno continuare a viaggiare comodamente in Alto Adige da Berlino, Amburgo e Düsseldorf.

L’offerta estiva dalla Germania è completata da Kassel. «Corfù è una nuova e attraente destinazione per gli altoatesini che completa in modo ideale la nostra offerta estiva», spiega Josef Gostner, Presidente di SkyAlps.

«La richiesta di una destinazione in Grecia era alta, quindi siamo ancora più contenti di poterla offrire l’anno prossimo. Abbiamo anche pensato a qualcosa di speciale per le famiglie altoatesine: nell’estate 2024, infatti, i bambini fino a 12 anni voleranno al mare pagando la metà del prezzo del biglietto». I bambini sotto i 2 anni volano gratis. In futuro, il programma di voli regionali sarà ulteriormente ampliato. Anche nell’estate 2024 SkyAlps offrirà un totale di tre collegamenti con decollo e atterraggio a Roma: Verona, Cuneo e Crotone. In collaborazione con i tour operator, nel prossimo futuro verranno aggiunte al programma anche mete per le vacanze con partenza dagli aeroporti appena menzionati», fa sapere SkyAlps.