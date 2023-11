Weekend autunnale in gran parte dell’Italia. Allerta gialla in Calabria

il meteo

ROMA La Toscana è ancora alle prese con la conta dei danni dell’alluvione del 2 novembre che ha causato otto vittime. Si teme per l’area del Bisenzio, tra le più colpite qualche giorno fa, e dell’Ombrone pistoiese. E ancora: c’è allerta gialla per mareggiate e vento sulla costa centrale e sulle isole dell’Arcipelago toscano. In gran parte dell’Italia è in arrivo un weekend autunnale con pioggia: allerta gialla in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Nello specifico domani Calabria – come evidenzia 3Bmeteo.com – la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di timide schiarite. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sull’Appennino settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’appenino centro-meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti tesi occidentali; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Ionio molto mosso; Basso Tirreno agitato.

Ecco il grafico della Protezione civile per quanto riguarda le condizioni meteo in Calabria.