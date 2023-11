«Da Roma lanciamo un forte segnale per costruire un’alternativa al centrodestra»

l’agenda politica

CATANZARO Una manifestazione per dire «no all’arroganza, all’incompetenza e alla totale indifferenza di questo governo ai bisogni dei cittadini». Così il segretario regionale e senatore del Pd Nicola Irto introduce la manifestazione nazionale in programma oggi a Roma organizzata dal partito contro il governo nazionale: alla manifestazione è prevista la presenzi adì una consistente delegazione dei democrat calabresi. «Sono molto contento – spiega Irto – del lavoro che si è fatto sui territori perché ci sarà una importante delegazione calabrese, con tantissimi pullman dalla Calabria, più di quelli che ci avevano chiesto, e in tanti arriveranno con altri mezzi. Si prevede una buona presenza calabrese alla manifestazione, per noi è un segnale importante per una manifestazione significativa che dà il senso di un impegno concreto per costruire una alternativa in Italia al governo Meloni, che si è dimostrato un governo totalmente distante dai bisogni delle persone, e soprattutto distanti dai bisogni del Sud. Nessuna iniziativa – aggiunge il segretario del pd Calabria – è stata messa in campo in un anno per accelerare sul Pnrr, per accelerare e dare più risorse dalla sanità pubblica: non c’è stato nessun intervento per il Sud e quindi questa manifestazione sarà importante e utile, che darà uno slancio per creare un’alternativa politica egra al governo Meloni che non sta dando risposte agli italiani». Per Irto «la nostra sarà una battaglia per il salario minimo, per la sanità pubblica, per la dignità e in difesa della nostra Costituzione, visto che stanno cercando di mettere anche questo tema nel dibattito per spostare l’attenzione dai veri problemi e fare una riforma costituzionali eh significa stravolgere gli equilibri costituzionali. Noi – conclude il segretario regionale del Pd – diciamo no all’arroganza, all’incompetenza e alla totale indifferenza di questo governo ai bisogni dei cittadini». Dopo la manifestazione nazionale il Pd Calabria si preparerà a organizzare la conferenza regionale programmatica, che dovrebbe tenersi a gennaio. (c. a.)