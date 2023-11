“Lampetra”, il 15 novembre il processo d’appello contro la ‘ndrangheta a Scilla

l’inchiesta

REGGIO CALABRIA Parte il 15 novembre a Reggio Calabria il processo di secondo grado “Lampetra”, dal nome dell’operazione della Dda contro una presunta cosca di ‘ndrangheta, la cosca “Nasone Galletti” attiva a Scilla: il primo grado si era concluso con sedici condanne. A riferirlo è la “Gazzetta del Sud”. “Lampetra” è una delle varie inchieste che hanno svelato gli interessi della ‘ndrangheta nella bellissima Scilla, simbolo della Costa Viola: nelle motivazioni della sentenza di primo grado si evidenzia in particolare come i clan gestissero in particolare lo spaccio di droga e nel racket delle estorsioni.

• LEGGI ANCHE Undici condanne nel processo contro le cosche di Scilla