Unical, al via il master in intelligenza artificiale riconosciuto anche dal ministero

la ricerca

RENDE L’Intelligenza Artificiale e la Data Science come strumenti di una rivoluzione necessaria per lo sviluppo socio-economico del territorio calabrese. Quest’anno l’Università della Calabriavede riconosciuto anche dal MUR il valore dell’eccellenza formativa costruita nel tempo ed entra a far parte dei Patti Territoriali promossi dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Si conferma così un percorso già intrapreso e che sceglie di porre al centro la collaborazione tra Istituzioni, aziende ed enti locali, come veicolo privilegiato per stimolare il cambiamento.

Il prossimo martedì 14 novembre alle ore 9, nell’aula seminari del DESF dell’Unical, a Rende, la presentazione della prima edizione del Master universitario di II livello in Artificial Intelligence & Data Science, sarà occasione di dialogo costruttivo e approfondimento tra i principali attori del settore dell’intelligenza artificiale e la data science.

Un incontro tra stakeholder che hanno scommesso sullo sviluppo del territorio e sull’innovazione tecnologica. Il mondo accademico, protagonista di un cambiamento che punta alle menti brillanti che su quel territorio e sul proprio futuro vogliono investire. Le aziende, che scelgono di mettere a disposizione le competenze specifiche e l’esperienza professionale. Gli enti locali come leva per la multidisciplinarietà necessaria per una prospettiva più ampia.

«Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha creduto nel progetto finanziandolo completamente e dando la possibilità ai partecipanti selezionati di seguire il Master gratuitamente – spiega la direttrice del Master e professoressa Associata di Statistica del DESF Sabrina Giordano –. Sono molto orgogliosa del percorso formativo progettato: una nuova e arricchita versione delle precedenti edizioni del Master in Data Science che hanno visto la collaborazione con oltre 40 aziende del settore. Quello del 14 novembre è un appuntamento importante, al quale parteciperanno speaker di alto livello ed esponenti di rilievo del mondo accademico e aziendale, locale e nazionale. Tutti i relatori offriranno un prezioso contributo alla discussione sull’importanza dell’Intelligenza Artificiale e della Data Science nella formazione e nel mondo professionale» conclude.

Assieme alla direttrice e al direttore del Master, infatti, porteranno una prospettiva di livello sulle tendenze e le innovazioni nell’ambito dell’IA, nel campo delle statistiche applicate e sulla formazione accademica avanzata, il Prof. Gianluigi Greco, Direttore del DEMACS dell’Unica e Presidente dell’Associazione italiana per l’Intelligenza Artificiale, AixIA; il Prof. Antonello Maruotti, ordinario di Statistica presso l’Università LUMSA; il Prof. Massimo Costabile, Direttore del DESF dell’Unical; il Prof. Mauro La Russa, delegato per l’Alta formazione dell’Unical.

«Il Master in Artificial Intelligence & Data Science offre un doppio curriculum formativo mirato a soddisfare la crescente richiesta di professionisti altamente qualificati in un settore dove mancano competenze specializzate. Per questo cerchiamo persone brillanti ed estremamente motivate, desiderose di trarre il massimo da questa esperienza – aggiunge il direttore del Master e Prof. ordinario di Computer Science del DEMACS, Giorgio Terracina –. Un percorso innovativo che offre un’opportunità straordinaria dal duplice obiettivo: sviluppo del contesto calabrese e riduzione della forbice tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell’Intelligenza Artificiale e della Data Science».

Ecco allora perché, in un contesto complesso come quello della Calabria, è importantissimo il ruolo dei Patti Territoriali per innescare un effetto leva necessario per uno sviluppo socio-economico che punta sulle competenze, anche in Calabria. Una rete che va alimentata e che può servire da fertilizzante per un intero territorio.