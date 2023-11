Con l’auto contro il recinto di un canile, morto ventenne

il fatto

MILANO Un 20enne di Piadena (Cremona), Daniele Bassi, è morto questa mattina in un incidente stradale a Calvatone, in provincia di Cremona. Stava percorrendo la statale alla guida di una Volkswagen Polo quando, poco prima delle 7, all’altezza del canile ‘La Cuccia e il Nido’, ha perso il controllo: la vettura è finita contro la recinzione del canile e l’ha sfondata per poi ribaltarsi. Sul posto i soccorritori della Pronto Emergenza ma per il giovane, sbalzato dall’abitacolo, non c’era più nulla da fare. Delle indagini si occupano i carabinieri di Gussola e del nucleo radiomobile: hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del canile che dovrebbero aver ripreso le fasi dello schianto. (ANSA)