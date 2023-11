Crotone, c’è la disponibilità a garantire l’attività di Akrea

lo spiraglio

CROTONE L’idea da seguire per salvare Akrea non c’è, ma la volontà da parte dell’amministrazione comunale di rinunciare all’esternalizzazione del servizio non manca. Il problema da risolvere è quello di trovare una soluzione che possa ridurre gli attuali costi dell’azienda (ottimizzazione della spesa). La novità è arrivata in un incontro che si è tenuto oggi, che ha visto la partecipazione del Consiglio di amministrazione dell’Akrea, dell’amministrazione comunale, dei sindacati e dei capigruppo in consiglio comunale. Spetta ora all’amministrazione comunale e al Cda di Akrea individuare la soluzione percorribile. Le parti torneranno a riunirsi nel pomeriggio di giovedì prossimo e nel prossimo incontro non è prevista la partecipazione dei capigruppo consiliari. L’incontro di oggi è stato visto dagli addetti ai lavori come un passo avanti rispetto alle posizioni emerse nel recente passato. Nell’ultima seduta del consiglio comunale, infatti, il sindaco Vincenzo Voce ha letto un documento che è stato giudicato, a più livelli, come un necrologio dell’Azienda. E’ stato considerato l’annuncio della chiusura di Akrea. Oggi c’è stata una novità importante e il passo in avanti è rappresentato dal fatto che c’è la disponibilità a mantenere in attività l’Azienda rinnovandole il contratto che scade il 31 dicembre prossimo. Tutto dipende, però, dalla proposta che arriverà per contenere i costi. Nel carteggio che ha regolato, nei mesi scorsi, il rapporto tra il Cda di Akrea e l’amministrazione comunale è emerso che la proposta finanziaria avanzata dal Cda dell’Azienda per il 2024 (budget considerato necessario per mantenere l’attuale servizio) supera i costi del 2023 di oltre 1,5 milioni. Un costo che dovrebbe essere poi scaricato nelle bollette che i cittadini di Crotone pagano per il servizio di nettezza urbana. Secondo quanto è stato possibile apprendere il presidente dell’Akrea, Alberto Padula, avrebbe detto di avere in mente un percorso da seguire. Si tratta di predisporre un piano industriale che tagli spese e renda conveniente la proroga del contratto all’Azienda di proprietà del Comune. Nel corso del confronto di oggi c’è stato anche un battibecco vivace tra il sindaco ed alcuni dei capigruppo di opposizione. Lo scontro verbale ha interessato in particolare Voce e il capogruppo di Forza Italia, Antonio Manica. Il capogruppo di FI ha chiesto la parola ed ha accusato l’amministrazione di avere responsabilità per la crisi in atto. In particolare Manica ha fatto riferimento ai 700.000 euro che Akrea aveva chiesto per pagare lo smaltimento di alcuni rifiuti alla piattaforme. Secondo il rappresentante dell’opposizione il versamento della somma se fosse avvenuto nei tempi previsti, avrebbe consentito all’Akrea di chiudere il bilancio del 2022 in pareggio. Dal canto suo Voce ha accusato l’opposizione di avere abbandonato la seduta del consiglio comunale (luglio scorso) nel corso della quale è stato votato la delibera che assegnava all’Azienda la somma richiesta, quale debito fuori bilancio. Lo scontro verbale ha coinvolto anche altri rappresentanti dell’opposizione e Voce ha abbandonato anzitempo il confronto, che è andato avanti perché erano presenti il vicesindaco, Sandro Cretella, e l’assessore al Bilancio, Antonio Scandale.