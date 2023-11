Italia-Albania, Sgarbi e la prospettiva di «realizzare una rete degli arbëreshë»

il progetto

ROMA Il Sottosegretario di Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi questa mattina è a Tirana, in Albania, per un incontro istituzionale con il premier Edi Rama. L’obiettivo della missione è «definire una stabile collaborazione tra le istituzioni culturali italiane e i musei e gli istituti culturali albanesi». Nel Palazzo Del Governo, Sgarbi si è intrattenuto con il premier albanese per oltre un’ora. «Tanti i temi affrontati – spiega Sgarbi – con un’agenda culturale assai fitta. L’intesa prevede un gemellaggio di Tirana con Ferrara e uno scambio stabile tra il Mart di Rovereto e il Museo di Arte Moderna di Tirana ,nella prospettiva di una grande mostra sul rapporto tra arte e comunismo. Ed ancora, dopo la mostra a Lucca su Antonio Canova e il Neoclassicismo, una mostra a Tirana per la primavera del 2025 dedicata al celebre scultore». «Lo scambio tra Italia e Albania con l’accoglienza dei migranti – aggiunge Sgarbi – si allarga a uno scambio fecondo tra culture adriatiche affini, con la riconosciuta ammirazione del premier, manifestata anche recentemente, nella giornata della lingua italiana». «Lo scambio – osserva Sgarbi – è anche linguistico per le importanti aeree di lingua albanese in Calabria, in Sicilia e in Puglia. Per questo con il premier abbiamo anche discusso della prospettiva di realizzare una rete degli “arbëreshë»: solo in Calabria sono presenti in 35 comuni: 27 in provincia di Cosenza, 5 a Catanzaro e 3 a Crotone. Ma comunità “arbëreshë” sono anche ad Avellino, a Casalvecchio e Chieuti in provincia di Foggia, a San Marzano in Provincia di Taranto e a Cassano delle Murge. In Abruzzo gli insediamenti sono a Villa Badessa, in Molise a Campomarino, Portocannone e Montecilfone. In Sicilia a Piana degli Albanesi”. Il rapporto tra Vittorio Sgarbi ed Edi Rama, conclude la nota, “è consolidato e storico, con numerosi incontri e iniziative culturali, l’ultima delle quali il concerto promosso in collaborazione con Francesco Micheli, della grande pianista Gile Bae, in una memorabile serata al Palazzo del Governo di Tirana”.