Bilancio regionale “promosso” dalla Corte dei Conti, la soddisfazione della maggioranza

la reazione

CATANZARO È un coro di reazioni positive quello che si leva dai banchi della maggioranza dopo il via libera della Corte dei Conti alla parificazione del bilancio 2022 della Regione Calabria in tutte le sue componenti.

«Quando si governa bene, con attenzione e competenza – commenta il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – i risultati arrivano. Il presidente Roberto Occhiuto e la maggioranza di centrodestra hanno ereditato una situazione complessa, con tantissimi problemi. Ma oggi vengono, autorevolmente, certificate dalla Corte dei Conti ‘importanti inversioni di tendenza’. È bene, dunque, che sia riconosciuto, nella sua rilevante importanza, il giudizio di parifica, per la prima volta senza prescrizioni dopo anni di giudizi negativi, che è stato espresso dalla Corte dei Conti sul rendiconto 2022 della Regione Calabria».

Gli fa coro l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo: «La Corte dei Conti certifica, inequivocabilmente, la positiva inversione di tendenza che la Calabria sta conoscendo con il governo Occhiuto».

«Pure a fronte di criticità che ancora permangono – sottolinea Gallo – viene dato atto, ed è forse la prima volta, di elementi positivi non più isolati e sporadici, ma ormai sistemici e tali da lasciar presumere che si sia davanti ad un cambio di rotta che lascia ben sperare, soprattutto per l’avvenire». Ed anche Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative afferma come «oggi la Corte dei Conti, con la relazione di parifica del rendiconto 2022, ha dato atto alla Regione che è in corso un percorso di ‘ricostruzione’ della macchina amministrativa, sottolineando soprattutto notevoli passi in avanti in materia sanitaria attraverso un’attività finalizzata a un ‘controllo del sistema».

«Nella relazione – sottolinea Straface – vengono infatti riconosciute espressamente le azioni positive del commissario della sanità che ha promosso percorsi di rifunzionalizzazione della gestione per la normalizzazione dell’erogazione dei Lea, iniziative funzionali a dotare il sistema sanitario di risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il rispetto del diritto costituzionale alla salute, con il deciso impegno a rendere la rete ospedaliera idonea a far fronte alla domanda della popolazione calabrese».

Per Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria, «dopo tanti anni di giudizi negativi da parte della Corte dei Conti, sotto la guida del governo regionale del presidente Occhiuto, la nostra Regione ha evidentemente invertito il trend, imboccando un percorso che ridà dignità e normalità alla Calabria».

Secondo il capogruppo azzurro a Palazzo Campanella, «Nonostante la grave situazione ereditata, questo governo regionale sta compiendo realmente passi da gigante, dando vita a un nuovo corso amministrativo serio e carico di speranza per tutti i calabresi».