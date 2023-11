Cetraro, l’Asp dice sì all’apertura del Punto nascita

la novità

CETRARO La struttura manageriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha espresso parere positivo, dopo l’istruttoria avviata dalla commissione, all’apertura del Punto Nascita Cetraro: a darne notizia è il sindaco Ermanno Cennamo. «Sarà ora la Regione Calabria a dover espletare le ultime attività burocratiche per consentire le nascite. Un nuovo tassello che si aggiunge al mosaico delle iniziative poste in essere in questi lunghi anni che restituiscono centralità e sicurezza alle future mamme» aggiunge il primo cittadino della località tirrenica, rivolgendo «un plauso dunque a chi ha supportato e a chi ha lavorato silenziosamente e senza ambiguità al raggiungimento di questo nuovo e importante traguardo. Grazie al personale medico e allo staff del primario Bruno Tucci per non aver mai fatto passi indietro attendendo con pazienza questo nuovo risultato» conclude Cennamo.