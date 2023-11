Crotone, Giuseppe Fiorino nominato commissario cittadino di Forza Italia

l’incarico

CROTONE Il consigliere comunale di Crotone Giuseppe Fiorino è stato nominato commissario cittadino di Forza Italia. La nomina gli è stata conferita dal coordinatore provinciale Sergio Torromino. Si tratta del primo atto del processo che si concluderà con la celebrazione dei congressi. La nomina arriva dopo il successo che Torromino e Fiorino, unitamente ad altri dirigenti, hanno ottenuto con il tesseramento. Il gruppo che fa riferimento al coordinatore provinciale si era posto l’obiettivo di fare più tessere della corrente che si riconosce nel presidente della Provincia Sergio Ferrari. L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto perché Torromino e i suoi alleati hanno più che raddoppiato il numero dei tesserati del loro avversario. La nomina di Fiorino rappresenta anche un segnale per Ferrari che due anni fa era stato eletto alla guida della provincia di Crotone con un ampio consenso. All’epoca era stato Torromino, allora ancora parlamentare di Forza Italia, ad essere stato messo nell’angolo. In due anni gli equilibri politici interni a FI si sono modificati: Ferrari ha perso pezzi importanti che si sono alleati con Torromino. Due anni fa Fiorino era stato nominato vice presidente della Provincia, ma le diatribe interne al gruppo di FI lo hanno dimettersi e prendere le distanze da Ferrari. Le dimissioni sono state formalizzate successivamente alle polemiche scoppiate per il concorso che prevedeva l’assunzione di tre figure professionali e per le scelte fatte in occasione del dimensionamento scolastico. Le divisioni in FI interessano soprattutto pezzi del partito che operano nella città pitagorica, in particolare nel consiglio comunale. La resa dei interna dovrebbe riguardare questi equilibri. La nomina di Fiorino rappresenta il primo atto.