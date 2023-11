Duplice tentato omicidio a Diamante, la sentenza prevista nel 2024

il processo

DIAMANTE Si torna in aula, al tribunale di Paola, per il processo relativo al duplice tentato omicidio a seguito della sparatoria avvenuta in un bar di Diamante. Nel procedimento, sono coinvolti i fratelli Mattia De Rose, Massimo De Rose e Alessandro De Rose imputati di concorso in tentato omicidio aggravato ai danni di Stefano Perugino e Gianluca Perugino.

La sentenza nel 2024

L’ultima udienza è stata dedicata ai consulenti sia della parte civile che della difesa. E’ stato effettuato il controesame del professore Gennaro Sammartino, medico legale e consulente delle parti civili e dei familiari delle vittime (ne abbiamo scritto qui). Inoltre è stato sentito il professore Lopez, consulente balistico della difesa che ha ricostruito e riprodotto il luogo dove si è consumato l’agguato. Il processo è stato rinviato e nella prossima udienza saranno escussi gli ultimi testi. Nel mese di dicembre inizieranno le discussioni del pm e della parte civile e poi nei primi giorni del 2024 toccherà alle difese discutere prima della sentenza.

Il collegio difensivo e le parti civili

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Maurizio Nucci, Cristian Cristiano, Francesco Santelli e Antonio Crusco. Le parti civili sono rappresentate, invece, dagli avvocati Francesco Liserre e Luigi Crusco. Il Comune di Diamante, la cui costituzione di parte civile è stata fortemente voluta dal sindaco, Ernesto Magorno, è rappresentato dall’avvocato Giuseppe Marchese. (f.b.)