Forza Italia, Antonio Tajani: «Congresso nazionale il 24-25 febbraio»

L’annuncio

ROMA «Il 23 e 24 febbraio al palazzo dei congressi a Roma si terrà il congresso nazionale di Forza Italia». Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani durante la conferenza stampa per il tesseramento del partito ed ha aggiunto: «Domani si riunirà la segreteria nazionale che approverà il regolamento del congresso ed eleggerà il gruppo di lavoro che si dovrà preoccupare di tutti gli aspetti del congresso».

«Non c’è sondaggio, anche quello più severo nei nostri confronti – ha detto ancora Tajani – che non ci dia in crescita. Questo è un fatto molto positivo perché molti pensavano che la scomparsa di Berlusconi avrebbe portato alla fine di Forza Italia, invece Berlusconi aveva creato un movimento fatto di persone che ci credono, che vogliono fare politica per difendere i valori che lui ha difeso in questi 30 anni di storia, e queste persone non sono scappate, anzi».

«La reazione alla scomparsa di Berlusconi, anche in omaggio a lui, è stata quella di dire “andiamo avanti” – ha concluso – e continuiamo a combattere le nostre battaglie politica. I risultati si vedono, non sono tante le forze politiche che hanno 100mila iscritti in tutto il territorio nazionale».