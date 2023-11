Sciopero, oggi lo stop. Landini e Bombardieri in piazza a Roma

la protesta

ROMA Venerdì mattina nero soprattutto per il settore dei trasporti per lo sciopero inizialmente di 8 ore proclamato da Cgil e Uil e ridotto a 4 ore dopo la precettazione del ministro Matteo Salvini. Le iniziative di mobilitazioni di Cgil e Uil contro la manovra prendono quindi il via. Incrociano le braccia per otto ore o intero turno i lavoratori delle Regioni del Centro e, su tutto il territorio nazionale, anche le categorie del pubblico impiego, della conoscenza e gli addetti di Poste Italiane. I trasporti, escluso quello aereo, e il personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco, sciopereranno invece dalle ore 9 alle ore 13. I segretari generali sono attesi nella Capitale, sul palco di Piazza del Popolo. A questa prima tappa seguiranno poi cinque giornate di scioperi e manifestazioni in 58 piazze, con oltre 100 presidi su base territoriale e regionale, che coinvolgeranno le Regioni del Nord il 24 novembre e quelle del Sud il 1° dicembre, con Sicilia e Sardegna ferme rispettivamente il 20 e il 27 novembre.