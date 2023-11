Tragico incidente nel Catanzarese, muore 64enne

Il dramma

CATANZARO Un uomo di 64 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 89 che collega Cortale a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Secondo gli accertamenti dei Carabinieri, l’autovettura condotta dall’uomo si è scontrata con un camion che giungeva dalla direzione opposta. Il sessantaquattrenne, residente nel Vibonese, è morto sul colpo ea nulla sono valsi i soccorsi del personale del 118; illeso il conducente del mezzo pesante. Disagi alla viabilità fino al termine delle operazioni di soccorso e dei rilievi necessari per stabilire la dinamica.