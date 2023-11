Disabili e caregiver, alla Calabria più di 800 mila euro

il provvedimento

ROMA «La Conferenza delle Regioni approva il riparto del Fondo 2023 per il sostegno e l’assistenza del caregiver familiare», annuncia Emma Staine, Coordinatrice della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (assessore della Regione Calabria). «In sede di Conferenza Unificata – spiega Staine – è così passato il decreto che stabilisce come utilizzare gli oltre 25milioni (25.807.485,00 euro) del fondo che riconosce concretamente il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Le risorse sono destinate alle Regioni e ripartite ogni anno sulla base degli stessi criteri utilizzati per il Fondo non autosufficienze. È comunque indispensabile aumentare la dotazione del fondo caregiver familiare già dal prossimo anno. Sono risorse destinate ai caregiver di persone in condizione di grave disabilità, per attivare programmi di accompagnamento e prestazioni di assistenza sociosanitaria. La famiglia dell’assistito svolge così un ruolo fondamentale. È al centro dei progetti di cura e sollievo, con interventi che si integrano, anche finanziariamente, alle misure presenti nei diversi ambiti territoriali».

Le somme assegnate alle regioni

Abruzzo 611.637 Basilicata 270.979 Calabria 882.616 Campania 2.203.959 Emilia-Romagna 2.000.080 Friuli-Venezia Giulia 603.895 Lazio 2.361.385 Liguria 846.485 Lombardia 4.111.132 Marche 722.610 Molise 167.749 Piemonte 2.041.372 Puglia 1.723.940 Sardegna 753.579 Sicilia 2.113.633 Toscana 1.811.685 Umbria 441.308 Valle d’Aosta 64.519 Veneto 2.074.922 Totale 25.807.485

Violenza sulle donne, promossa pubblicità numero verde

«In un momento così difficile per il ripetersi di atti efferati di violenza sulle donne – ha affermato ancora Staine – arriva un messaggio concreto di servizio come la promozione del numero verde già attivato, il 1522, da utilizzare senza paura dalle vittime di fenomeni di violenza e stalking. In sede di Conferenza Unificata, infatti, la Conferenza delle Regioni ha dato l’intesa sul cartello pubblicitario – spiega Staine – della campagna promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola. Chiama il 1522. Numero antiviolenza e stalking”. Si definiscono inoltre le lingue da utilizzare nel cartello pubblicitario, dall’inglese al bengali, tenendo conto anche delle comunità presenti sul territorio, nonché modi e tempi di esposizione e in quali locali esporlo».

