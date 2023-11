Violenza a Vibo, ragazza picchiata da un gruppo di coetanee

il caso

VIBO VALENTIA Un vero e proprio pestaggio, schiaffi e violenza inaudita proprio mentre gli studenti erano chiamati a manifestare, martedì scorso, contro i femminicidi e le violenze subite dalle donne. È quanto sarebbe accaduto a Vibo Valentia, tutto immortalato in un video diffuso sui social e poi cancellato. Pochi secondi che bastano a descrivere un quadro allarmante e sconcertante: delle giovani, tutte donne, che – non si sa bene il motivo – si accaniscono contro una coetanea. Una rissa che lascia perplessi e con l’amaro in bocca ma che, soprattutto, trasmette un messaggio sconfortante proprio quando sarebbe necessario, al contrario, stringersi e unirsi per essere più forti.

