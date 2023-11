Antonio Ranieri si è insediato all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

il commissario

REGGIO CALABRIA Il contrammiraglio Antonio Ranieri si è insediato stamattina all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 23 novembre Commissario Straordinario. Dopo il consueto passaggio di consegne con il Presidente uscente Mario Mega, svoltosi con la massima cordialità alla presenza del Segretario Generale e dei dirigenti dell’Ente, il Commissario Ranieri si è subito dedicato ad affrontare ai primi adempimenti amministrativi ed organizzativi.

«E’ per me un onore rivestire questo incarico così prestigioso e strategico per il territorio – ha dichiarato il neo Commissario. Sono consapevole dell’impegno che il nuovo ruolo affidatomi implicherà nei prossimi mesi e sono pronto, sulla spinta del lavoro svolto e delle numerose progettualità già avviate, ad operare per la valorizzazione e lo sviluppo dei porti dello Stretto in piena sinergia con le Istituzioni e tutti i soggetti portatori di interessi».

