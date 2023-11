Crotone, è corsa a cinque per il ruolo di procuratore capo – I NOMI

La nomina

CROTONE Sono in cinque in corsa per occupare il posto di procuratore capo di Crotone. Si tratta del già procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, il pm di Cosenza Antonio Bruno Tridico, il procuratore facente funzione della Procura di Paola, Ernesto Sassano, il procuratore dei minori di Catanzaro e Domenico Guarascio. Ed infine il pubblico ministero applicato alla Distrettuale di Catanzaro, Alessandra Maria Ruberto.

L’elenco dei nomi che puntano ad ottenere il ruolo di Giuseppe Capoccia, è stato pubblicato dalla Quinta commissione del Consiglio superiore della Magistratura.



