“Per Giulia e per tutte”, a Cosenza le donne in piazza per le vittime di femminicidio – VIDEO E FOTO

la manifestazione

COSENZA Come preannunciato nei giorni scorsi, questa sera a Cosenza, in piazza “XI Settembre”, oltre mille persone, secondo una stima delle forze dell’ordine, tra cui molti uomini, hanno partecipato ad una manifestazione svoltasi stasera contro la violenza sulle donne. Con vari striscioni, fumogeni e campanacci ed al grido “oggi Cosenza è tutta femminista”, i partecipanti alla manifestazione hanno sfilato lungo le principali vie del centro. In testa al corteo uno striscione con la scritta “Se domani non torno bruciate tutto. Per Giulia e per tutte”. La manifestazione si é conclusa davanti al Comune, dove c’é stata anche una serie di interventi.







«Pretendiamo azioni concrete, educazione sentimentale e sessuale nelle scuole, più finanziamenti ai centri antiviolenza, ai servizi sociali e a tutte quelle associazioni che ogni giorno si spendono per contrastare una piaga sociale che miete centinaia di vittime all’anno. Non serve nessun minuto di silenzio, non è il momento di stare zitte, non lo saremo mai più». Ed è proprio quello che hanno chiesto questa sera scendendo in piazza a Cosenza.