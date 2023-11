Il Papa al Gemelli per una Tac: «Escluse complicazioni polmonari»

il fatto

ROMA «Le udienze del Santo Padre previste per questa mattina sono annullate per via di un leggero stato influenzale». Lo fa sapere il Vaticano. Stamani l’agenda del Papa prevedeva l’udienza con il presidente di Guinea Bissau Sissoco. Udienza annullata «per via di un leggero stato influenzale», ha comunicato il Vaticano di prima mattina. Il Papa , poi, nelle prime ore del pomeriggio si è recato all’ospedale Gemelli Isola per sottoporsi ad una Tac «per escludere il rischio di complicazioni polmonari». L’esame ha escluso complicazioni e il Pontefice ha fatto ritorno a Santa Marta. I prossimi impegni del Pontefice prevedono l’Angelus domani. Stamani è stato diffuso il programma aggiornato del viaggio che il Pontefice intraprenderà a Dubai da venerdì prossimo 1 dicembre per prendere parte alla Cop28 sul clima.

Nell’occasione il Pontefice avrà una giornata di bilaterali privati ​​che saranno occasione per affrontare la crisi mediorientale. Domenica, prima di ripartire per Roma, prenderà parte all’inaugurazione di un padiglione dell’Expo City a Dubai.

