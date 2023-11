Aiuti alle imprese caro energia, pubblicati i risultati del primo sportello temporale Safe

SVILUPPO

CATANZARO Il Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali della Regione Calabria, con decreto 17087 del 23 novembre, ha pubblicato l’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse al bando Safe, relativamente alla prima finestra temporale del programma scaduta il 20 settembre.

Le agevolazioni complessive concedibili ammontano a circa 45 milioni di euro ed interessano 2.131 imprese. Le erogazioni saranno avviate a decorrere dal 30 novembre.

«I risultati raggiunti a conclusione delle attività istruttorie della prima fase del programma Safe sono lusinghieri – sostiene l’assessore Rosario Varì (nella foto) – e confermano la scelta dello strumento introdotto dall’amministrazione contro il caro energia che, di fatto, rappresenta un sostegno concreto per il nostro tessuto imprenditoriale. In attesa dei risultati della seconda finestra temporale, da giovedì prossimo si avvieranno le erogazioni per le imprese ammesse ad oggi».

Per le 236 imprese le cui domande non sono state ammesse, è prevista la richiesta di riesame da esercitarsi con le modalità previste in decreto e visionabili nell’apposita area dedicata al bando su Calabria Europa.

