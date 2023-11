San Pietro a Maida, incendiata l’auto di un operaio. Il sindaco: «Sia fatta luce»

la denuncia

SAN PIETRO A MAIDA «Conosciamo tutti Luigi Bandera, qualunque cosa abbia detto o abbia fatto, non giustifica assolutamente il fatto, che questa notte gli abbiano incendiato le auto. Solo pochi giorni fa, in un discorso pubblico ho elogiato le forze dell’ordine, per la loro conoscenza del territorio, perché solo grazie a ciò, si riescono a tutelare gli “invisibili”. Ecco, spero che l’autore venga individuato, affinché non passi assolutamente il messaggio, che di domenica mattina in una comunità come la nostra, un fatto del genere sia normale». A scriverlo su Facebook è il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà. «Un gesto del genere va condannato, Luigi va aiutato, perché solo così ai suoi piccoli che non hanno nessuna colpa, si può spiegare che in un paese come il nostro, qualcuno può sbagliare, ma grazie ai tanti altri, vale la pena restare. Condanniamo il gesto e dimostriamoci solidali, con l’auspicio che la legge faccia il proprio corso». Ignoti, nella notte, hanno dato fuoco all’autovettura dell’operaio.