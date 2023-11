Rapporto Città Clima 2023, la Calabria tra le regioni più colpite dalle frane

I dati

Sono 684 gli allagamenti e 86 le frane che hanno colpito l’Italia dal 2010. Numeri che rendono al meglio la preoccupante situazione idrogeologica del paese. In particolare, la Calabria si piazza tra i primi posti delle regioni più colpite da frane causate da piogge intense con 9 eventi segnalati, preceduta soltanto da Lombardia (12) e Liguria (11) e a pari merito con la Sicilia. I dati sono riportati dal Rapporto Città Clima 2023 “Speciale Alluvioni” realizzato da Legambiente con il contributo del gruppo Unipol. Dal 2010 ad oggi le regioni più colpite da piogge intense sono state Sicilia (86 casi), Lazio (72), Lombardia (66), Emilia Romagna (59), Campania e Puglia (49), Toscana (48). Per Legambiente il Governo Meloni avrebbe dimezzato le risorse per contrastare il dissesto idrogeologico, passando da 2,49 miliardi a 1,2. Secondo l’associazione è «urgente definire una nuova governance che abbia una visione più ampia di conoscenza, pianificazione e controllo del territorio». Legambiente individua poi quatto punti da cui partire: l’approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, una legge contro il consumo di suolo, agire sulla prevenzione, definire una regia unica da parte delle Autorità di bacino distrettuale.

