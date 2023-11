Bimbo lasciato solo in classe a Rende, avviata l’ispezione del ministero

il caso

COSENZA Sono arrivati, oggi a Cosenza, gli ispettori inviati dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per fare luce su quanto avvenuto in una scuola di Rende, alcuni giorni fa, quando un bambino sarebbe stato lasciato solo in una classe perché giudicato “iperattivo”. Gli ispettori del Ministero hanno fatto un sopralluogo nella scuola dove si è verificato l’episodio e – da quanto è emerso – starebbero vagliando anche altre anomalie presenti nell’istituto scolastico. La vicenda è stata resa nota dalla mamma del ragazzino di 8 anni che lo scorso 22 novembre si è ritrovato da solo in classe a causa di una manifestazione di “dissenso” che i genitori della classe avrebbero messo in atto per protestare contro l’iperattivismo del bimbo. Sulla vicenda procedono gli accertamenti ministeriali, ma anche le indagini delle forze dell’ordine. Il bimbo dovrebbe riprendere le lezioni in un’altra scuola.