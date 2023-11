Speranza: «La situazione di Lamezia è drammatica, di fatto, è litigata con tutti»

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Si annuncia interessante, e politicamente frizzante, anche la nuova puntata di “Telesuonano”, il talk show di approfondimento condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro, in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de “L’altro Corriere tv”.

Ospite, Gianni Speranza, già sindaco per 10 anni di Lamezia Terme e tra i punti di riferimento regionali di quella sinistra che ama strizzare l’occhio al civismo.

Molti gli argomenti passati in rassegna in una discussione dove Speranza non si è sottratto neanche sugli argomenti più sensibili per una personalità che ha fatto della “bonomia” una cifra distintiva.

Intanto la città di Lamezia Terme ed il suo attuale percorso amministrativo «la situazione amministrativa di Lamezia – ha sottolineato Speranza – è drammatica, di fatto è litigata con tutti».

Nel ripercorrere i suoi anni alla guida di quella che all’epoca, e prima della nascita di Corigliano-Rossano, era la terza città della Calabria Speranza ha rimarcato come attualmente vi sia un evidente e preoccupante scollamento tra i cittadini e le istituzioni.

Nella città della Piana i rumors indicano per le prossime elezioni amministrative due nomi papabili per la candidatura a sindaco di centrosinistra, Gianni Speranza e Doris Lo Moro, entrambi ex primi cittadini «in molti – dice Speranza – me lo chiedono ma è chiaro che un’ipotesi del genere potrebbe concretizzarsi solo se si costruisse un campo ben più largo del centrosinistra»

Su Doris Lo Moro «la rispetto davvero – dice Speranza – mi augurerei che ci fosse nei miei confronti lo stesso, identico rispetto».

Netto poi il giudizio sul centrodestra alla guida della città «mi pare che sia in atto un conflitto politico, da una parte c’è il sindaco uscente che intende ricandidarsi, dall’altra il centrodestra che non vorrebbe ricandidarlo, mi auguro che questo conflitto non determini contraccolpi e segni ulteriormente l’attività amministrativa».