Indagine sulla tragedia di Corigliano Rossano, determinante la testimonianza del macchinista

Il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Proseguono senza sosta le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ferroviario avvenuto in contrada Thurio nel territorio di Corigliano Rossano. Nello scontro tra un treno regionale e un camion sono decedute la capotreno del convoglio, Maria Pansini, 60 anni di Catanzaro lido, e un 24enne di origini marocchine, Said Hannanaoi che era alla guida del camion. A seguire l’inchiesta è direttamente il procuratore capo Alessandro D’Alessio che si è recato sul posto per eseguire un sopralluogo. Il trattore ferroviario è sotto sequestro per cercare di eseguire tutte le verifiche necessarie. Al vaglio degli inquirenti anche la scatola nera. Si attende la testimonianza del macchinista che è riuscito a salvarsi. Migliorano le condizioni dei feriti.

Sabato le esequie a Catanzaro

Si terranno sabato 2 dicembre, alle ore 15.30, nella chiesa S. Teresa del Bambino Gesù di Catanzaro , nel quartiere Lido dove abitava, i funerali di Maria Pansini la capotreno deceduta nell’incidente ferroviario di Corigliano-Rossano. Il magistrato che si occupa del sinistro, in cui è morto anche il giovane marocchino Said Hannaoui alla guida dell’articolato incastrato nel passaggio a livello, ha disposto la riconsegna della salma della donna ai familiari senza necessità di autopsia.

Le indagini procedono in attesa di riscontrare la testimonianza decisiva del macchinista rimasto ferito ma vivo dopo il terribile impatto di martedì sera che ha provocato anche l’incendio del mezzo pesante e della littorina, fortunatamente rimasto sui binari e subito sgomberata dalla decina di passeggeri che erano a bordo.

