Duplice tentato omicidio a Diamante, si avvicina la sentenza

il procedimento

PAOLA Si è conclusa, dinanzi al Tribunale Collegiale di Paola, l’istruttoria dibattimentale del processo che mira a far luce sul duplice tentato omicidio avvenuto, il 4 febbraio 2022 a Diamante. Nel procedimento, sono coinvolti i fratelli Mattia De Rose, Massimo De Rose e Alessandro De Rose imputati di concorso in tentato omicidio aggravato ai danni di Stefano Perugino e Gianluca Perugino. Nell’odierna udienza sono stati sentiti gli ultimi due testi della difesa e uno degli imputati si è sottoposto all’esame. Un altro, invece, ha reso dichiarazioni spontanee. Il processo è stato rinviato per la requisitoria del pm e la discussione dei difensori delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Francesco Liserre, Luigi Crusco e Giuseppe Marchese, quest’ultimo difensore del Comune di Diamante. Nei primi giorni del 2024, invece, sono previste le discussioni degli avvocati degli imputati, Maurizio Nucci, Cristian Cristiano, Francesco Santelli e Antonio Crusco. Alle quali seguirà la lettura della sentenza. (f.b.)