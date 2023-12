Andrea Pirlo: «A Reggio Calabria ho vissuto dieci mesi bellissimi»

calcio

REGGIO CALABRIA «Sono stato molto felice, ho vissuto dieci mesi bellissimi. Dopo il primo anno di Inter, avevo voglia di giocare con continuità e ho ritenuto che Reggio fosse la piazza perfetta per dimostrare in Serie A. Mi sembrò la scelta giusta, alla fine si è rivelata azzeccata». Così Andrea Pirlo, attuale tecnico della Sampdoria, intervistato da Radio Serie A, ha ripercorso la sua esperienza da calciatori con la Reggina. Una avventura breve ma fondamentale per la carriera del regista ex Milan e Juventus, che dopo la Reggina si è imposto a grandi livelli, arrivando anche a conquistate il titolo mondiale con la Nazionale italiana. In quella stagione di serie A con gli amaranto (1999-2000), Pirlo ha collezionato 28 partite, con sei gol e tre assist.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato