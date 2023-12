A cinema con le divise naziste, indentificate sette persone nel Pordenonese

Il caso

PORDENONE La Digos della Questura di Pordenone ha identificato le sette persone, tra le quali un minorenne, che indossavano le divise naziste e fasciste in occasione della proiezione del film Comandante, a Spilimbergo (Pordenone).

Successivamente, la Questura – retta dal Questore Luca Carocci – ha segnalato i nomi all’autorità giudiziaria che dovrà, eventualmente, accertare se comportamento nel dei sette si configura un reato. Secondo quanto si apprende, l’evento non sarebbe stato organizzato per compiere un gesto di apologia del nazismo o del fascismo.

Tra le persone identificate, non c’è Bruno Cinque, esponente locale di Fratelli d’Italia e presidente dell’associazione Erasmo da Rotterdam, che ha organizzato l’evento ma non era tra i figuranti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato