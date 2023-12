Diocesi di Oppido-Palmi, si insedia il vescovo Alberti: prima tappa al porto di Gioia – FOTO

chiesa in festa

PALMI Si insedia ufficialmente oggi il nuovo vescovo di Oppido Palmi, monsignor Giuseppe Alberti: il presule già questa mattina è a Gioia Tauro per incontrare le autorità del comprensorio e il suo primo incontro è stato con gli operai, i lavoratori e i dirigenti del Porto di Gioia Tauro (nelle foto tratte dalla pagina facebook della Diocesi). La cerimonia pubblica comincerà alle ore 16 all’ingresso della città di Oppido Mamertina: il programma prevede poi davanti al palazzo municipale l’accoglienza del sindaco. La cerimonia proseguirà alle 16.45 con un breve corteo che attraverserà la città fino ad arrivare alla Chiesa Cattedrale, dove alle 17.00 inizierà la solenne Celebrazione, alla quale – informa la Diocesi – tutti i fedeli sono invitati a partecipare e a condividere la gioia per l’arrivo del nuovo Pastore. Per questo motivo sono sospese tutte le messe vespertine nelle parrocchie della diocesi.







Monsignor Alberti è stato nominato vescovo di Oppido – Palmi da papa Francesco il 21 settembre scorso. Alberti è nato il 17 giugno 1965 a Este, in provincia e Diocesi di Padova. Dopo aver frequentato il Seminario Minore di Padova, ha concluso il ciclo di studi in Filosofia e Teologia presso il Seminario Maggiore. È stato ordinato sacerdote il 10 giugno 1990 per la Diocesi di Padova. Ha ricoperto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: Assistente nel Seminario Minore di Padova (1995-1998); Licenza in Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica del Triveneto; dal 2000, Missionario fidei donum in Ecuador per seguire il processo formativo dei seminaristi della Diocesi di Tulcán nel Seminario Nuestra Señora de la Paz ed insegnare di materie filosofiche e teologiche; Rettore del Seminario Maggiore e Collaboratore Pastorale nelle Parrocchie di Tulcán; Coordinatore degli studi e membro del Collegio dei Consultori.