REGGIO CALABRIA Attimi di paura, poi tutto è rientrato stamattina a Reggio: in una palazzina di via Argine Destro Calopinace si è registrata una fuga di gas e una ventina di famiglie ha dovuto abbandonare l’edificio. Avendo sentito un forte odore di gas, i residenti avevano chiamato la polizia e i vigili del fuoco che sono intervenuti immediatamente per risolvere il problema.