Cosenza, nuovo sciopero di 24 ore dei dipendenti Amaco

trasporti

COSENZA Proseguono a Cosenza gli scioperi dei dipendenti Amaco. A comunicare il nuovo stop delle attività lavorative è la stessa azienda di trasporto pubblico locale cosentino. «Si comunica – riporta una nota – che le segreterie territoriali dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, con nota dell’8 novembre 2023, hanno proclamato una seconda azione di sciopero dei dipendenti Amaco S.p.a. – settore Tpl, per la durata di 24 ore che sarà attuata mercoledì 13 dicembre 2023. Pertanto potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile. Si precisa che il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: mattina ore 5.00-8.00; sera ore 18.00- 21.00.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato