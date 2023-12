Da Sinner, al conflitto in Israele fino a ChatGpt. Le ricerche degli Italiani su Google

la tendenza

ROMA Il campione di tennis Jannik Sinner, la guerra in Israele e Gaza, gli addii a Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi, ChatGpt e il film di Paola Cortellesi. Sono le parole chiave di ricerca degli italiani su Google nel 2023, raccolto nelle classifiche del motore di ricerca. Si parte da Jannik Sinner. Il giovane talento del nostro tennis è primo tra i personaggi e in ordine sparso da Marta Fascina, Elly Schlein e Andrea Giambruno. Tra i personaggi celebri che quest’anno sono venuti a mancare, gli italiani hanno cercato Maurizio Costanzo, Silvio Berlusconi, Matteo Messina Denaro, Toto Cutugno, Gianluca Vialli, Francesco Nuti, la scrittrice Michela Murgia e Gina Lollobrigida. La guerra in Medio Oriente, la Striscia di Gaza, Hamas e i Kibbutz, sono i termini che nel nostro paese guidano i “perchè” e “cos’è”, insieme a ChatGpt. Tra i film che hanno fatto più tendenza nel nostro Paese ci sono Oppenheimer, Barbie e il campione d’incassi C’è ancora domani; Paola Cortellesi è anche nella lista delle attrici e attori più cercati insieme a Chiara Francini e Luisa Ranieri. Sulla scia di Sanremo, ai primi posti tra i cantanti ci sono Rosa Chemical, Fedez e Marco Mengoni. Infine, le ricette più popolari tra gli italiani sono le lenticchie, i bigoli e lo scammaro, un piatto povero della cucina napoletana.