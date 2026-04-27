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‘Ndrangheta nel Vibonese, in carcere un uomo residente a Stefanaconi dopo la condanna definitiva

I carabinieri di Sant’Onofrio hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione. Dovrà scontare una pena residua di oltre 4 anni

Pubblicato il: 27/04/2026 – 17:18
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‘Ndrangheta nel Vibonese, in carcere un uomo residente a Stefanaconi dopo la condanna definitiva

VIBO VALENTIA Deve scontare una pena di 4 anni, 1 mese e 1 giorno di reclusione, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata per 3 anni. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro per un uomo residente a Stefanaconi dopo la condanna divenuta irrevocabile per le accuse di associazione a delinquere di stampo mafiosi e altri gravi delitti contro il patrimonio, commessi nel territorio di Stefanaconi. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato tradotto presso un istituto di detenzione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. (redazione@corrierecal.it)

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