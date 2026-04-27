Dagli Stati Uniti a Cosenza, l’idea di un calabrese emigrato: offre un terreno per creare un orto comune

l’iniziativa

Francesco Incoronato lavora e vive negli USA da dieci anni ma conserva ancora radici salde a San Marco Argentano e per questo ha avviato una iniziativa che coniuga benessere, salute, passione per la terra. «Metto a disposizione dei miei concittadini – annuncia – seimila metri di campo da coltivare per costruire un orto comune, così tutti coloro che non possiedono un terreno di proprietà ma vogliono mangiare ortaggi freschi e salutari possono coltivarli in uno spazio dedicato con altri appassionati di prodotti bio».

Il progetto Bio Salute

Il progetto di orto comune si chiama Bio Salute e lo scopo è quello di costruire una condivisione estesa: di esperienze, di conoscenze nel campo dell’agricoltura, di attrezzi, di spirito di volontariato, di voglia di benessere, di passione. Ogni aderente avrà a disposizione il proprio pezzetto di terreno da coltivare e nello stesso tempo potrà aiutare i vicini con un consiglio, un aiuto pratico, o anche solo due chiacchiere mentre si coltiva l’orto. «In base alla mia esperienza – Francesco Incoronato afferma – so quanto i prodotti italiani siano apprezzati in America perché di grande qualità. Ci sono cose che però gli americani non possono avere: la soddisfazione di vedere i frutti del proprio lavoro in tavola, i profumi di un campo coltivato, il valore di una esperienza condivisa». Anche se da lontano, Francesco invita i cittadini di San Marco Argentano ad aderire numerosi: «Con il progetto Bio Salute voglio dare una opportunità a tutti di poter utilizzare e rendere fruttuosa quella terra nella quale affondano anche le mie radici e poter mangiare sano, che oggi sappiamo quanto sia importante per la salute».

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