Cosenza, FdI: «Piazza Valdesi, corso Telesio e lungo Crati nel degrado» – FOTO

la denuncia

COSENZA «Siamo allarmati. Numerosi cittadini e anche alcuni esercenti dell’area di piazza dei Valdesi, corso Telesio e zone limitrofe si sono rivolti a noi in questi giorni per denunciare la grave situazione di degrado e insicurezza in cui sono costretti a vivere e lavorare. Si tratta di criticità che si trascinano da tempo e che, nonostante le ripetute segnalazioni, si stanno aggravando con il passare dei giorni. Oggi, però, la misura è colma. Continuano infatti a verificarsi episodi che compromettono la normale vivibilità del quartiere, ostacolano il regolare svolgimento delle attività commerciali e mettono a rischio l’incolumità dei residenti, esasperati da disagi e pericoli ormai quotidiani». Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Cosenza del Gruppo Fratelli d’Italia Francesco Spadafora, Giuseppe D’Ippolito, Ivana Lucanto.

«Risse e violenza in pieno giorno con minori presenti»

«Le segnalazioni che riceviamo – proseguono Spadafora, D’Ippolito e Lucanto. – parlano di frequenti scontri fisici e risse che avvengono durante l’orario di apertura delle attività commerciali, causando il comprensibile timore dei clienti. A ciò si aggiunge la presenza quasi costante di gruppetti di persone in evidente stato di alterazione alcolica, spesso moleste nei confronti di residenti, passanti ed esercenti, contribuendo ad alimentare un clima di forte disagio. Molti residenti riferiscono di vivere con timore questa situazione e di avere paura della presenza quotidiana di tali soggetti, soprattutto nelle ore serali e nei momenti di minore affluenza. Una situazione che mette in seria difficoltà anche le attività della zona, costrette ad assistere impotenti a scene che allontanano la clientela e rendono complicato il normale svolgimento del lavoro. Ancor di più preoccupante è la presenza di minori all’interno dei nuclei familiari coinvolti in questi episodi. Bambini e ragazzi che assistono e vivono queste situazioni di tensione, con conseguenze facilmente immaginabili sul loro sviluppo psicologico e sociale».

«Velocità folle e controsenso»

«Inoltre – aggiungono Spadafora, D’Ippolito e Lucanto – ci viene segnalato il transito quotidiano in contromano di veicoli a velocità elevata provenienti da corso Telesio verso piazza Valdesi, in totale spregio del divieto di accesso esistente. Auto e moto che sfrecciano in una zona che dovrebbe essere interdetta al traffico, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di pedoni, studenti che ogni giorno la attraversano per raggiungere la scuola, anziani residenti e cittadini che vivono e frequentano il centro storico. Tra le segnalazioni più sconcertanti che abbiamo ricevuto c’è l’uso improprio della fontana di piazza Valdesi, utilizzata per l’igiene personale in pieno giorno. Il simbolo evidente dell’abbandono in cui versa quest’area del centro storico».

«Un problema che richiede una risposta istituzionale condivisa»

«Quello che emerge dalle segnalazioni ricevute è il quadro di un’area che necessita con urgenza di maggiore attenzione istituzionale, controlli del territorio, interventi sociali e azioni per il decoro urbano. Residenti ed esercenti chiedono di non essere lasciati soli ad affrontare situazioni di violenza e degrado. Per questo – concludono Spadafora, D’Ippolito e Lucanto – rivolgiamo un appello al sindaco Franz Caruso, all’amministrazione comunale, al Prefetto di Cosenza, al Questore di Cosenza, alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale e a tutti gli enti competenti affinché venga attivato un piano immediato e coordinato per ristabilire sicurezza, legalità e vivibilità nell’area interessata. Chiediamo con estrema urgenza che le istituzioni competenti attivino immediatamente il pronto intervento sociale per tutelare i minori coinvolti nelle situazioni di degrado familiare, intensifichino i controlli nell’area con particolare attenzione al rispetto del divieto di accesso veicolare, garantiscano una presenza costante delle forze dell’ordine nella zona per prevenire episodi di violenza, intervengano per ripristinare il decoro della fontana e dell’intera area e predispongano un piano coordinato che coinvolga servizi sociali, Polizia Municipale e autorità di pubblica sicurezza. La sicurezza dei cittadini è un diritto fondamentale che tutte le istituzioni hanno il dovere di garantire. I residenti e gli esercenti di piazza Valdesi e corso Telesio meritano di vivere e lavorare in condizioni di normalità, senza dover subire quotidianamente episodi di degrado e pericolo. Continueremo a farci portavoce delle loro segnalazioni e a chiedere interventi concreti e immediati. Il centro storico di Cosenza non può essere lasciato indietro».

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