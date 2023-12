Ricerca scientifica, nuovo riconoscimento per Alfredo Cuzzocrea dell’Unical

il traguardo

RENDE Il professor Alfredo Cuzzocrea, S.S.D. Ing-Inf/05 “Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, del Dipartimento Dispes dell’Università della Calabria, nonché Direttore del Big Data Engineering and Analytics Laboratory (iDEA Lab), ha conseguito un altro importante riconoscimento nel contesto della ricerca scientifica internazionale. Cuzzocrea è stato insignito del ruolo di General Chair e Leader della 2023 Ieee International Conference on Big Data (Ieee BigData 2023), che si terrà a Sorrento dal 15 al 18 Dicembre 2023. La conferenza internazionale Ieee Big Data è ampiamente riconosciuta come la conferenza leader nel settore dei big data in ambito internazionale, e vede ogni anno, da più di 10 anni, la partecipazione di più di 1000 ricercatori e professori in informatica ed ingegneria informatica provenienti dalle più prestigiose università e dai più prestigiosi centri di ricerca di tutto il mondo. Il ruolo di cui è stato insignito il Prof. Cuzzocrea è di assoluto prestigio e viene assegnato a studiosi di fama internazionale che, in aggiunta a questo, occupano un ruolo rilevante nell’ambito della comunità scientifica internazionale, consolidato da molto tempo. Non a caso, i membri del comitato organizzatore così come gli invited speaker, definiti in larga misura dal Prof. Alfredo Cuzzocrea, comprendono studiosi internazionali di primissimo livello, tra cui: Prof. Jeffrey Ullman, Stanford W. Ascherman Professor of Computer Science (Emeritus), Stanford University, Usa, Prof. Rakesh Agrawal, University of Wisconsin–Madison, Usa, Prof. Minos Garofalakis, Technical University of Crete, Greece. L’evento registra già un’ampissima partecipazione, e promettere di essere di altissimo livello, visto il programma scientifico che è stato definito. Inoltre, è la prima volta che la conferenza internazionale Ieee Big Data si tiene in Italia, aspetto questo che mette in maggior risalto la rilevanza e l’azione del Prof. Cuzzocrea nel settore della ricerca scientifica sui big data. In precedenza, il Prof. Cuzzocrea, che ricopre anche il ruolo di Excellence Chair in Big Data Management and Analytics presso l’University of Paris City, Paris, France, già preceduto dal ruolo di Excellence Chair in Big Data Privacy and Cybersecurity presso l’University of Lorraine, Nancy, France, tra i numerosissimi contributi alla comunità scientifica internazionale, era stato insignito di simili ruoli di guida e leadership di livello top da altre conferenze internazionali di primissimo livello tra le quali la 27th Acm International Conference on Knowledge and Information Management (Acm Cikm2018, Torino), anche essa tenutasi per la prima (ed unica, ad oggi) volta in Italia, e la 20th Ieee International Conference on Data Mining (Ieee Icdm 2020, Virtual Event), tenutasi per la seconda volta in Italia (prima volta: 2008, su iniziativa del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa). Sia Cikm sia Icdm sono classificate, similmente a BigData, come le conferenze leader nei rispettivi ambiti scientifici (Knowledge Management e Data Mining). Tali contributi ed elevato impatto sulla comunità scientifica internazionale confermano l’eccellenza scientifica del Prof. Alfredo Cuzzocrea, nonché la sua collocazione scientifica e livello di leadership all’interno di essa.

