Il sindaco di Tropea eletto nel Cda della Camera di commercio italiana a Nizza

La nota

TROPEA Il sindaco di Tropea Giovanni Macrì è stato eletto componente del Consiglio di amministrazione della Camera di Commercio Italiana a Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra. L’Assemblea generale dell’ente, riunitasi nei giorni scorsi, ha individuato insieme al suo nominativo e alla sua esperienza quella dell’assessore al turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi. A riferirlo è una nota del Comune di Tropea. «Non possiamo che essere felici – dichiara il sindaco Macrì ringraziando per il prestigioso riconoscimento – per questo importante risultato, sicuramente una delle attestazioni di maggiore qualità ricevute ad oggi e che si inserisce nel solco di quella che per la destinazione Tropea si è dimostrata e continua ad essere un’opportunità straordinaria per promuoversi oltre i confini nazionali e farsi conoscere, nello specifico, dal target francese».

Lavoro in sinergia

Il primo cittadino di Tropea «coglie l’occasione – è detto nella nota – per ringraziare il presidente Agostino Pesce per la sensibilità e la visione sin da subito dimostrate e con il quale si è consolidato in questi anni un rapporto di collaborazione e di progettazione di elevata qualità e che andrà sicuramente proseguito e declinato in altre direzioni future. Il Progetto 10 Comuni – aggiunge – ha rappresentato e continua a rappresentare uno degli strumenti e degli investimenti in marketing territoriale più utili ed efficaci per l’innalzamento della percezione qualitativa della nostra destinazione esperenziale, 365 giorni l’anno. Si è dimostrato un amplificatore internazionale grazie alla partecipazione al Salone del Turismo e la presenza per due anni consecutivi dell’immagine di Tropea sui tram di Nizza». Il sindaco Macrì e l’assessore Bianchi, riporta ancora la nota, lavoreranno insieme per promuovere iniziative che mirano a potenziare l’economia locale, con un particolare focus sui turisti e sullo sviluppo sostenibile delle comunità. (Ansa)

